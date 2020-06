Weniger Bundesliga, aber: Sky kündigt massive Programmoffensive an

TV-News

Bis Ende 2021 will Sky vier neue Sender starten, mehr eigene Serien ins Programm nehmen und UHD-Sendestunden ausbauen.

Keine fünf Minuten war bekannt, dass Sky Deutschland ab Sommer 2021 weniger Spiele der ersten Bundesliga als bisher zeigen wird (rund 200 statt aktuell 266), da kündigte der neue CEO des Unternehmens, Devesh Raj, eine massive Sky-Programmoffensive an, zu der auch ein Ausbau des Sportrechte-Portfolios im Bereich Motorsport gehört. Doch nicht nur das. Bis Ende 2021 will Sky Deutschland vier neue lineare Sender aus der Taufe heben.Lokale und internationale Comedy-Serien sollen auf Sky Comedy laufen. Dieser Kanal war im März schon einmal für einige Wochen getestet worden. Internationale True Crime Formate sollen auf Sky Crime eine eigene Heimat finden. Natur- und Tierdokumentationen sind bei Sky Nature beheimatet. Die besten Dokumentarfilme aus den Bereichen Geschichte, Sport und Biographien werden auf Sky Documentaries zu finden sein. Sky Documentaries wird die Heimat von erstklassigen Geschichten aus dem wirklichen Leben von den besten Filmemachern der Welt sowie von Sky Eigenproduktionen sein. Mit einer Mischung aus Dokumentarfilmen in Spielfilmlänge und Serien, die herausfordern, provozieren und unterhalten, wird der Sender ein breites Spektrum an Themen aus den Bereich Sport, Geschichte und Biografien abdecken.Zudem hat Sky für seine Märkte Deutschland und Österreich die Verträge mit einigen Filmstudios verlängert. Konkret sind das MGM, Constantin und Tobis. Die Vertragsverlängerungen runden die bestehenden Verträge von Sky mit Sony, Warner, Fox und NBC Universal ab und unterstreichen das herausragende Filmangebot für Sky Kunden. Auf Sky feiern damit in diesem Jahr nach Sky-Angaben rund zwei Drittel der 2019 Top 100 Box Office Filme ihre TV-Premiere.Zudem wird Sky Deutschland noch mehr eigene deutsche Serien herstellen. Die Anzahl der Sky Originals aus Deutschland soll binnen der kommenden drei Jahre verdoppelt werden. Devesh Raj, CEO von Sky Deutschland: „Wir setzen ein Zeichen im Markt und begeistern die Konsumenten in Deutschland mit einem unvergleichlichen Fernseherlebnis. Dafür bieten wir etwas für jeden Zuschauer und starten eine neue TV-Ära in Deutschland.“Raj weiter: „Sky wird auch weiterhin die erste Adresse für Sportfans sein, denn wir präsentieren die Bundesliga, die Formel 1 exklusiv und vieles, vieles mehr. Für diejenigen, die fiktionale Geschichten lieben, bieten wir Tausende von Filmen der größten Filmstudios, unsere preisgekrönten Sky Originals sowie direkten Zugang zu Inhalten der beliebtesten Apps wie Netflix und ab Frühjahr 2021 Disney+ . All das ist verfügbar auf der weltweit führenden Plattform, Sky Q." Darüber hinaus werde Sky sein Angebot an UHD-Inhalten in den Bereichen Sport und Entertainment deutlich erhöhen, hieß es am Montag.