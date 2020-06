Primetime-Check

Wie lief es für die neue Pocher-Show bei RTL? Wie erfolgreich war «Der Staatsanwalt» im ZDF? Dies und mehr im Primetime-Check …

hat RTL am Freitag den Tagessieg beim jungen Publikum beschert: 14,7 Prozent Marktanteil und 1,08 Millionen 14- bis 49-jährige Zuschauer standen zu Buche. 1,99 Millionen Menschen sahen insgesamt um 20.15 Uhr zu. Stärkster Verfolger war ProSieben mit: Der Tarantino-Blockbuster hatte starke 13,1 Prozent Marktanteil bei den Werberelevanten vorzuweisen, 0,92 Millionen Jüngere schalteten ein. 1,80 Millionen Zuseher waren insgesamt zugegen. Sat.1 erlebte hingegen einen schwachen Abend mit, mehr als 7,7 Prozent waren für die Weltrekord-Show nicht drin. Bloß 0,57 Millionen Werberelevante interessierten sich hierfür, insgesamt lag die Sehbeteiligung bei 1,18 Millionen.Das ZDF platzierte sich mitauf Platz eins beim Gesamtpublikum: 5,34 Millionen Zuschauer bedeuteten 18,9 Prozent Marktanteil. Solide 7,8 Prozent gab es bei den 14- bis 49-Jährigen zu holen.brachten dem Ersten gute 14,4 Prozent Marktanteil ein, die Gesamt-Zuschauerzahl belief sich auf 4,10 Millionen. 7,3 Prozent erzielte die Heimatreihe bei den Jüngeren.Nicht in Form war Kabel Eins mit seinen US-Krimiserien.blieb bei 3,8 sowie 4,6 Prozent hängen,undperformten mit 4,0 und 3,9 Prozent ebenfalls nicht sonderlich berauschend. Zwischen 0,62 Millionen und 1,17 Millionen bewegten sich die Zuschauerzahlen.steigerte sich bei VOX von Wiederholung zu Wiederholung in Abständen von jeweils einem Prozentpunkt: So ergab sich die schöne Reihe 4,6, 5,6, 6,6 sowie schlussendlich 7,6 Prozent. Diereihten sich mit 8,6 Prozent in diese Kette ein. Von 0,70 Millionen bis 1,02 Millionen bewegten sich die Reichweiten bei Allen. RTLZWEI hat mitgepunktet: 7,0 Prozent Marktanteil standen dafür auf dem Papier, 1,03 Millionen Zuseher sahen zu.