Stärkster Verfolger von RTL: ProSieben dreht mit «Django Unchained» auf

Quotennews

Mit «Django Unchained» hat ProSieben die besten Freitagswerte seit über einem halben Jahr erreicht. Auch RTLZWEI hat mit Filmen gepunktet.

ProSieben war am Freitag der stärkste Verfolger von RTLs Pocher-Shows: Der Tarantino-Westernhat zur besten Sendezeit starke 13,1 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe generiert, 0,92 Millionen Werberelevante waren mit von der Partie. Das war mehr, als bei der letzten Wiederholung des Streifens drin gewesen war: Im September, ebenfalls an einem Freitag, gelangen damit 11,9 Prozent.Außerdem hat «Django Unchained» ProSieben die beste Freitagsquote seit «Marvel’s Avengers» Ende November 2019 beschert. Insgesamt sahen übrigens 1,80 Millionen Menschen zu, das bedeutete 7,0 Prozent Marktanteil.musste am späten Abend auf 9,3 Prozent Federn lassen, auf 0,79 Millionen rutschte die absolute Reichweite. Auch RTLZWEI hat gute Quoten mit Spielfilmen erzielt:war für 7,0 Prozent gut, 1,03 Millionen Zuseher waren insgesamt zugegen.verzeichnete 5,3 Prozent undkam in der Nacht auf 6,3 Prozent.