Nicht lange durchgehalten: «The Bold and the Beautiful» schon wieder in Pause

US-Fernsehen

Die Zeit soll genutzt werden, um weitere Corona-Tests abzuhalten.

Die amerikanische Daily-Soap, hierzulande besser bekannt als «Reich und schön», muss ihren Zeitplan ändern. Eigentlich sollte seit Mittwoch wieder regulär gedreht werden – nach langer Coronapause. Nun befinden sich alle Crew-Mitglieder nach nur einem Tag am Set wieder daheim. Wieberichtet, sei der Schritt nötig geworden, um dem großen Test-Volumnen, das für eine sichere Produktion nötig ist, besser gerecht zu werden.In einem Statement der Produktionsfirma heißt es: „Wir haben eine sehr kurze Pause eingelegt, um unser Testprotokoll zu ändern, damit es dem großen Umfang der erforderlichen Tests besser gerecht wird. Sicherheit bleibt unsere oberste Priorität, während wir mit der Produktion von The «Bold and the Beautiful» weiter voranschreiten. Die ersten Filmaufnahmen am Mittwoch seien dennoch ein Erfolg gewesen.Die nächsten Aufnahmen sollen nun am 23. Juni, also kommenden Dienstag, stattfinden. Die Produktion der Serie wurde Mitte März unterbrochen.