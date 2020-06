Oh je: Am Nachmittag punktet nur «Shopping Queen»

Quotennews

Besonders hart traf es am Dienstagnachmittag die VOX-Sendung «Die schönste Braut».

Der VOX-Nachmittag, der traditionell um 14.00 Uhr eingeläutet wird, hat gute, wie auch schlechte Tage. Der Dienstag gehörte eher zu den Regentagen, obwohl in Deutschland schon fast wieder Kaiserwetter war. Mitfuhr man 0,23 Millionen Fernsehzuschauer ein, allerdings waren nur 0,10 Millionen Umworbene dabei. Das Ergebnis führte zu schlechten 4,8 Prozent Marktanteil.Um 15.00 Uhr haben sich die Fans vonaber den Wecker gestellt, denn die Reichweite stieg auf 0,54 Millionen Zuschauer. Bei den 14- bis 49-Jährigen zog die Reichweite auf 0,21 Millionen Zuschauer an, der Dauerbrenner verbuchte 9,5 Prozent Marktanteil. Seit Montag sind Wiederholungen vonzu sehen, am Dienstag wollten diese aber nur 0,28 Millionen Menschen sehen. In der Zielgruppe generierte man nur 3,3 Prozent.ging um 17.00 Uhr auf Sendung und erzielte 0,63 Millionen Zuschauer, die Reichweite bei den Umworbenen stieg von 0,08 auf 0,19 Millionen Zuschauer, mit 6,1 Prozent landete man allerdings noch unter dem Senderschnitt. Die Vorabendformateundfuhren mäßige 7,1 und 6,5 Prozent Marktanteil ein.