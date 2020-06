Steigende Bundesliga-Quoten: Sky zieht an Sat.1 vorbei

Quotennews

Starker Samstag für Sky: Nachdem es die Konferenz am Nachmittag wieder auf weit über 20 Prozent gebracht hatte, verfolgten das Topspiel des FC Bayern am Vorabend knapp 13 Prozent der Umworbenen.

Die Dortmunder haben die Meisterfeier des FC Bayern durch ihren Sieg am Samstag noch einmal aufgeschoben, Sky darf sich trotzdem über steigende Quoten für die Bundesliga freuen. Mit dererreichte der Sender am Samstag 1,83 Millionen Zuschauer ab drei Jahren und starke 15,2 Prozent am Gesamtmarkt. Das waren zwar ein paar Fußballfans weniger als vor sieben Tagen, zugleich ließ die niedrigere Gesamtfrequentierung den Marktanteil aber um rund 1,5 Prozentpunkte ansteigen. Noch sehr viel stärker fiel das Ergebnis beim jungen Publikum aus, bei dem sich ab 15.30 Uhr 23,7 Prozent für die Sky-Konferenz einfanden. Vergangene Woche hatten 22 Prozent zu Buche gestanden - und schon das hatte einem klar überdurchschnittlichen Wert entsprochen. Die Marktführung war Sky damit selbstverständlich nicht streitig zu machen, überhaupt erreichten am Samstag nur zwei Formate mehr jüngere Zuschauer.Funfact: Mit 0,81 Millionen Zuschauern zwischen 14 und 49 Jahren war die Live-Konferenz nicht zuletzt auch etwas gefragter als dieim Ersten, für die sich gegen 18.30 Uhr 0,72 Millionen Jüngeren einfanden. Der daraus resultierende Marktanteil belief sich auf dennoch starke 15,1 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen, insgesamt schauten das von Matthias Opdenhövel moderierte Magazin 18,4 Prozent und 3,60 Millionen Zuschauer.Dass es für die «Sportschau» in dieser Woche etwas schwächer lief als noch vor sieben Tagen, dürfte allerdings auch amliegen, das Sky am Vorabend eine zweistellige Quote beim jungen Publikum bescherte. Genau genommen sahen das Spiel ab 18.30 Uhr 12,7 Prozent, womit Sky zu diesem Zeitpunkt bis auf Platz zwei vordrang. In der Endabrechnung führte die starke Bundesliga sogar dazu, dass Sky mit einem Tagesmarktanteil von sechs Prozent beim jungen Publikum letztlich noch vor RTLZWEI (4,8%), Sat.1 (5,7%) und dem Ersten (5,9%) als Sechster ins Ziel ging. Beim Gesamtpublikum reichte es unterm Strich zu 3,7 Prozent und damit ebenfalls zu Rang sechs im Senderranking.