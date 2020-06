Primetime-Check

Mit welchen Zahlen gewann RTLs «Chartshow» die Primetime? Vor wie vielen Zuschauern hat «Der Staatsanwalt» ermittelt? Dies und mehr im Primetime-Check …

RTL hat in der Primetime die meisten jüngeren Zuschauer angesprochen:hat sahen um 20.15 Uhr 0,90 Millionen 14- bis 49-Jährige, daraus resultierten starke 15,9 Prozent Marktanteil. Insgesamt sah es mit 2,03 Millionen Zuschauern und 9,3 Prozent Marktanteil ebenfalls nicht schlecht aus. Das ZDF dominierte beim Gesamtpublikum ab drei Jahren mit seinen Krimis:hat 4,69 Millionen Zuschauer unterhalten,anschließend 3,94 Millionen. Die Gesamt-Markanteile betrugen 19,6 sowie 16,2 Prozent. 6,9 und 6,0 Prozent standen bei den 14- bis 49-Jährigen zu Buche. Das Erste probierte sein Glück mitund erreichte damit 3,26 Millionen Zuseher ab drei Jahren, was zu 13,4 Prozent Marktanteil führte. Mit einer Quote in Höhe von 7,3 Prozent war Das Erste bei den Jüngeren erfolgreicher als das Zweite.Sat.1 hat mitsolide 9,5 Prozent Marktanteil bei den Umworbenen verbucht, 1,28 Millionen Zuschauer waren dafür insgesamt zugegen. ProSieben ist mit dem Spielfilmauf die Nase gefallen, mehr als 1,24 Millionen Zuseher und 8,2 Prozent Marktanteil waren dafür nämlich nicht drin. Bei RTLZWEI holtenundordentliche 5,7 bzw. 5,9 Prozent Marktanteil bei den Werberelevanten. 0,88 Millionen Menschen ab drei Jahren verfolgten den ersten Streifen, 0,58 Millionen den zweiten.Bei Kabel Eins haben die US-Serien teilweise durchaus gute Werte gebracht:hat zuerst 4,5 sowie 5,5 Prozent Marktanteil gehabt,verzeichnete 5,0 Prozent.schnitt mit 6,1 bzw. 7,3 Prozent am besten ab. Bis zu 0,91 Millionen Zuschauer waren für die Krimiserien anwesend.hat bei VOX mit den ersten drei Wiederholungen lediglich 6,2 und 6,8 Prozent erreicht, ehe es auf 8,1 Prozent hinauf ging. Auch hier waren 0,91 Millionen Zuschauer das Höchste der Gefühle.