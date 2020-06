Nach dem Fußball ist Quiz-Zeit

TV-News

Bald muss erneut ein «Sportschau»-Ersatz her. Dieser kommt im Juli in Form von Quiz-Wiederholungen.

Mitte Juli muss sich Das Erste schon wieder Gedanken machen, wie es den Vorabend am Samstag gestalten will – schließlich sind dann sowohl der DFB-Pokal als auch die aktuell laufende, ungewöhnliche Bundesliga-Saison vorbei. Damit, und in Ermangelung ähnlicher Sportveranstaltungen, wird die «Sportschau» wieder obsolet. Am 11. Juli schlägt daher die Stunde für Quizfans: Ab dann wiederholt Das Erste samstags um 18.15 Uhr alte Ausgaben von Jörg Pilawas. Eingeplant sind Doppelfolgen.Das Erste wird "ausgewählte Highlight-Folgen" der prominent besetzten «Quizduell»-Variante über den Äther schicken. Noch mehr Quizgenuss gibt es im Ersten zudem am 18. Juli zur besten Sendezeit: Dann wird eine Primetime-Ausgabe vonausgestrahlt.Am 22. Juli derweil zeigt Das Erste ab 22.45 Uhr den neuen Dokumentarfilmvon Dominik Wessely. Zehn Jahre nach der Katastrophe bei der Loveparade in Duisburg, die 21 Menschenleben kostete und bei der über 600 Personen verletzt wurden, begleitet der Film die juristische Aufarbeitung des Unglücks.