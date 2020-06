«Nachtschwestern»: Erstmals in dieser Staffel zweistellig

Quotennews

ProSieben wiederum kam am Dienstagabend mit «Darüber staunt die Welt» und «Balls» auf mäßige Ergebnisse bei den Umworbenen.

Mit Folge sechs in der zweiten Staffel hat es geklappt: Die RTL-Seriehat bei den Umworbenen einen zweistelligen Marktanteil eingefahren. 0,84 Millionen Werberelevante waren ab 20.15 Uhr mit von der Partie, somit wurden mäßige 10,0 Prozent Marktanteil ermittelt. Das ist ein kleines, aber entscheidendes Plus von 0,1 Prozentpunkten gegenüber der Vorwoche.Alles in allem schalteten diesen Dienstagabend 1,81 Millionen Fernsehende «Nachtschwestern» ein, damit standen maue 5,9 Prozent Marktanteil auf der Rechnung. Ab 21.15 Uhr folgtemit 1,47 Millionen Interessenten ab drei Jahren. Das glich 5,0 Prozent Marktanteil. 0,68 Millionen 14- bis 49-Jährige bescherten RTL in der Zielgruppe 7,9 Prozent.lockte ab 20.15 Uhr wiederum 1,26 Millionen Neugierige zu ProSieben . Die Clipshow, in der TV-Momente aus aller Welt vorgestellt wurden, brachte es somit auf solide 4,2 Prozent Marktanteil insgesamt. Bei den Umworbenen kamen mäßige 8,3 Prozent zustande. Die Mutprobenshowkonnte bei diesem Lead-in nicht an frühere Werte anschließen: 0,74 Millionen Fernsehende führten zu akzeptablen 3,8 Prozent bei allen. In der Zielgruppe wurden 7,8 Prozent Marktanteil ermittelt.