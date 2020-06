Zurück zu Hause: «Big Brother» steht in den Niederlanden wieder auf

International

Diese Nachricht lässt aufhorchen. Weniger als einen Monat nach dem Finale der jüngsten (und nicht wirklich erfolgreichen)-Staffel in Deutschland, hat RTL in den Niederlanden die Bestellung einer neuen Staffel der Reality-Show bestätigt. In den Niederlanden lief 1999 die allererste Runde des Formats weltweit. Damals wie heute produziert Endemol Shine Netherlands.In einer Erklärung sagten Endemol Shine Netherlands und RTL: "Wir haben nie einen Hehl daraus gemacht, dass wir «Big Brother» zurück in die Niederlande bringen wollen, in das Land, in dem alles begann. «Big Brother» ist nach wie vor das erfolgreichste Format weltweit und im aktuellen Kontext aktueller denn je: Wir leben jetzt in einer «Big Brother»-Gesellschaft". Zuletzt pausierte die Show 14 Jahre lang in den Niederlanden. Zuletzt waren ähnliche Formate sehr populär, etwa das ebenfalls von John de Mol erfundene «Utopia». Es lief in den Niederlanden fast fünf Jahre lang, endete 2018. In Deutschland hielt «Newtopia» nur wenige Monate durch.Endemol verdient derweil mit der Marke «Big Brother» weiterhin gutes Geld. Allein in den vergangenen zwölf Monaten feierte das Format in sieben Märkten ein Comeback. 2020 liefen bis dato Staffeln der Sendung in Deutschland, Italien, Schweden, Australien und Portugal. Die neue Australien-Staffel startet in dieser Woche.