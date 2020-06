«Der Beischläfer» legt sehr respektablen Start hin

VOD-Charts

Die Amazon-Serie «Der Beischläfer» steigt auf dem zweiten Platz der Streamingcharts ein. Zudem übten sich neulich offenbar sehr viele Filmfans in «Star Wars»-Nostalgie.

Nach drei Staffeln bei Amazon ging dieses Frühjahr die frühere Sat.1-Serie «Pastewka» zu Ende, doch in Sachen deutscher Comedyserien hat der Streamingdienst bereits Ersatz gefunden: Das neue Format, für das eine relativ große Werbekampagne gefahren wird und das mit viel Münchener Lokalkolorit aufwartet, generierte in den vergangenen sieben Tagen 3,18 Millionen Bruttokontakte und schießt somit von der Null direkt auf den Silberrang. Ungeheuerlich knapp dahinter: Die schwarzhumorige Netflix-SerieDas Serienvehikel mit Linda Cardellini, Christina Applegate und James Marsden gelangte kürzlich in seine zweite Staffel. Nach Angaben des Marktforschungsunternehmens Goldmedia verführte das Format in den zurückliegenden sieben Tagen brutto 3,13 Millionen Menschen dazu, ihren Netflix-Account zu nutzen. Auch der Spitzenreiter der VOD-Charts ist ein Netflix-Format: Es ist wieder einmal. Die spanische Produktion zählt dieses Mal 4,72 Millionen Bruttokontakte. Rang vier teilen sich unterdessenundmit jeweils 2,61 Millionen.Auf dem sechsten Rang gibt es eine gewaltige Überraschung, denn dort haben wir es weder mit einer Serie noch mit einem neuen Streaming-Exklusivfilm zu tun, sondern mit einem altbekannten Filmklassiker: Gemäß Goldmedia haben brutto 2,13 Millionen VOD-Nutzerinnen und -Nutzergestreamt. Nach der Serie «Star Wars Rebels» vergangene Woche ist dies der zweite «Star Wars»-Katalogtitel in Folge, der in unsere Streamingcharts gespült wird. Die Rebellen aus einer weit, weit entfernten Galaxis teilen sich Platz sechs unserer VOD-Charts übrigens mit den kauzigen Leuten aussowie mit den Kämpferinnen und Kämpfern ausAbgerundet werden die wöchentlichen Top Ten der am häufigsten gestreamten Inhalte in Deutschland mit(2,12 Millionen) und. Die Comedyserie reizte brutto 2,08 Millionen VOD-Nutzende.