«Pocher  gefährlich ehrlich» verabschiedet sich ernüchternd

Quotennews

Lektion nach Staffel eins: «Pocher – gefährlich ehrlich» braucht «Let's Dance» als Vorprogramm.

Am Donnerstagabend machten RTL und die Pochers das Quartett vollständig: Ab 23.10 Uhr ging beim Kölner Privatsender die vierte und somit letzte Folge der ersten-Staffel über den Äther. In dieser Ausgabe haben Oliver und Amira Pocher acht Schweigeminuten eingelegt , um sich mit #BlackLivesMatter zu solidarisieren. Darüber hinaus versuchte sich Pocher im Staffelfinale seiner Late-Night-Show als Kellner.Die Zahlen ließen aber zu wünschen übrig: 0,38 Millionen Umworbene schalteten ein, damit bescherten sie RTL einen Zielgruppenmarktanteil in der Höhe von mauen 8,0 Prozent. Beim Gesamtpublikum wiederum kamen 0,69 Millionen Interessenten zusammen, das führte gerade einmal zu einer Sehbeteiligung von schwachen 4,8 Prozent.Der Staffelauftakt erfolgte noch an einem Freitagabend, nämlich am 15. Mai 2020 im Anschluss an das «Let's Dance»-Halbfinale. 2,32 Millionen Interessenten wurden notiert, das entsprach 15,4 Prozent Marktanteil insgesamt. In der Zielgruppe kamen sehr starke 21,0 Prozent zustande. Am 21. Mai ging es am Donnerstagabend auf 4,4 und 8,7 Prozent hinab, vergangene Woche dagegen standen nach einem «Let's Dance»-Rückblick sehr gute 9,5 Prozent insgesamt und 14,2 Prozent bei den Umworbenen auf der Rechnung.