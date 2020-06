VOX im Sommer: Neue Autodoktoren und neuer «Allestester»-Sendeplatz

TV-News

Bald bei VOX: Verrückte Produkttests und altbekannte Autokenner, die erstmals ihre eigene Sendung erhalten.

Ende Juni startet VOX eine neue Sendung rund um Motoren, die uns bewegen – und über die Leute, die sie in Schuss halten: Am 28. Juni 2020 rollt das neue Formataus der Garage. Die erste Staffel umfasst vier Ausgaben und ist stets ab 18.15 Uhr eingeplant. Im Mittelpunkt stehen die bereits aus «auto mobil» bekannten Kfz-Meister Hans-Jürgen Faul und Holger Parsch. Sie haben bereits über 400 Autos vor laufender Kamera repariert, in «Die Autodoktoren» erzählen sie nun von den Geschichten, die sich abgespielt haben, wenn die Kameras aus waren.VOX teasert an, dass es unter anderem darum geht, wie es zum Sturz ins Hafenbecken auf Mallorca kam oder warum die Werkstatt bei einem Experiment beinahe abgebrannt wäre. Es werden auch einige bisher unveröffentlichte Ausschnitte gezeigt.Am selben Tag geht bei VOX mit einem Special über den Äther – und das läuft auf einem neuen Programmplatz: Bislang lief die Sendung entweder am Sonntagvorabend oder am Dienstag zur Primetime. Nun wird erstmals in der Primetime am Sonntag getestet – und zwar wird in den Kategorien, Fit und fertig, Enthaarung, "Die größten Produkte", Outdoor und Geduldsprobe.