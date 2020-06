Dunkle Geheimnisse eines Hightech-Konzerts: FOX nennt Deutschlandstart für «Devs»

TV-News

Das FX-Format «Devs» mit Sonoya Mizun in einer tragenden Rolle wird in Deutschland im August an den Start gehen.

In den USA hat die erste Miniserie von «Ex Machina»- und «Annihilation»-Regisseur Alex Garland bereits für angeregte Diskussionen gesorgt. Nun hatauch einen deutschen Starttermin: Die in den USA auf FX und Hulu beheimatete Serie wird vom Bezahlsender FOX im August als Deutschlandpremiere gezeigt. Ab dem 19. August 2020 gibt es immer mittwochs um 21.00 Uhr je eine der insgesamt acht Episoden zu sehen.Die Ausgaben lassen sich wahlweise im englischen Original oder in der deutschen Synchronfassung goutieren. Alle acht Episoden werden im Anschluss an ihre TV-Auswertung auch über Sky Go, Sky On Demand, Sky Ticket, in der Megathek auf MagentaTV sowie Vodafone Select und GigaTV verfügbar sein.Und darum geht es in «Devs»: Mit dem mysteriösen Verschwinden ihres Lebenspartners Sergei Pavlov, eines begabten Cyber Security Spezialisten, beginnt für Softwareingenieurin Lily Chan ein Albtraum: Ihr gemeinsamer Arbeitgeber, der kalifornische Tech-Konzern Amaya, präsentiert Beweise, denen zufolge Sergei sich umgebracht haben soll. Lily will das nicht akzeptieren und beginnt heimlich mit eigenen Ermittlungen. Was hat es mit der Abteilung „Devs" (kurz für Developers) auf sich? Nach und nach setzt sich ein unheimliches Puzzle zusammen, das als ein Fall von Industriespionage beginnt und schnell immer größere Dimensionen annimmt …