«Joko & Klaas gegen ProSieben»: Niederlage für Joko & Klaas, Quoten-Erfolg für das Duo und seinen Sender

Quotennews

Die dritte Staffel von «Joko & Klaas gegen ProSieben» ist zu Ende gegangen. Und das Staffelfinale holte noch einmal sehr tolle Zielgruppenzahlen.

Im März wurde sie aufgezeichnet – noch ganz ohne Distanzbeschränkungen auf der Bühne und bei drei von fünf Folgen sogar noch mit Studiopublikum. Nun sind sie alle über den Äther gegangen: Die Ausgaben der dritten Staffel von. Zum Staffelabschluss mussten Joko und Klaas im Kampf gegen ihren Sender eine Niederlage hinnehmen, doch quotentechnisch lief es erfreulich für das Duoseinen Heimatsender.«Joko & Klaas gegen ProSieben» erreichte nämlich 1,10 Millionen Umworbene, was ab 20.15 Uhr sehr tollen 14,8 Prozent Marktanteil entsprach. Alles in allem wurden sehr gute 5,8 Prozent Marktanteil eingefahren – und zwar bei einer Gesamtreichweite in der Höhe von 1,54 Millionen Fernsehenden.Ab 22.45 Uhr ging es bei ProSieben mit der Mutprobenshowweiter. Die lange vor der Corona-Pandemie aufgezeichnete Show erreichte 0,56 Millionen Werberelevante, das glich einem Zielgruppenmarktanteil von guten 11,0 Prozent. Das ist jedoch zugleich die zweitschwächste Quote des Formats, die es bisher bei den 14- bis 49-Jährigen generiert hat.Mit 0,78 Millionen Fernsehenden kamen derweil gute 4,7 Prozent Marktanteil bei allen zustande. Damit wurde die bisher schwächste «Balls»-Sehbeteiligung beim Gesamtpublikum wiederholt.