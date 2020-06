Warum «Die Bachelorette» 2020 erst im Herbst läuft

TV-News

Das RTL-Sommerprogramm wird in diesem Jahr anders aussehen. In einigen Fällen verzögert sich die Produktion. In anderen Fällen könnte es mehr Folgen bekannter Programme geben.

Der Kölner TV-Sender RTL will, das hat er wiederholt klar gemacht, an den bekanntesten Sommerformaten festhalten. Dazu zählt auch, das schon zuletzt immer mehr in Richtung Herbstprogramm gerückt ist. Die neue Staffel wird in diesen Tagen in einem Kölner TV-Studio produziert. Sie ist umgezogen, kam bisher immer aus Karlsruhe. Dort war eine Umsetzung im Sommer 2020 wegen Corona nicht möglich.Nicht umziehen soll derweil. Wie RTL-Chef Jörg Graf in einem Interview mitsagte, erhoffe man sich, auch die neue Staffel wieder in Griechenland zu drehen. Graf: „Im Augenblick glauben wir, dass wir das hinbekommen.“ Somit steht aber auch fest, dass die neue Staffel nicht wie in den Jahren zuvor im Juli starten wird. Sie werde „erst später“ bei RTL zu sehen sein.Schon für Schlagzeilen gesorgt hat die nach Deutschland umgezogene Produktion. Gedreht wird im Juni in der Stadt Bocholt (Westmünsterland). Diehatte zuletzt einige Anwohner gefunden, die sich über die Produktionsvorbereitungen erzürnten. „Bocholt kann genauso viel Spaß machen wie Portugal.“ Gut möglich übrigens, dass die freien Sendeplätze bei RTL dazu führen, dass die Reality-Show mit einer üppigeren Staffel ins Programm einzieht als bisher. Zuletzt bestanden die Staffeln aus sechs oder sieben regulären Folgen. Begonnen hatte «Das Sommerhaus der Stars» mit vier zweistündigen Episoden, damals übrigens noch mit Moderator. Auf diesen verzichtet man inzwischen.