Primetime-Check

Welche Sender hatten an Pfingsten die Nase vorn? Welcher Spielfilm überzeugte am meisten? Das alles und mehr im Primetime-Check...

Einen neuengibt es erst am Pfingstmontag. Am Sonntag bewies sich dagegen noch ein alter Fall von 2018 und brachte der ARD trotzdem die höchste Reichweite. Denn «Tatort: Bausünden» trumpfte zur besten Sendezeit mit 6,48 Millionen Fernsehenden auf. Der Marktanteil betrug bärenstarke 22,7 Prozent. Beim jungen Publikum war die Wiederholung mit 1,13 Millionen Zuschauern und 15,5 Prozent ebenfalls sehr erfolgreich.wusste im Anschluss nur noch 2,90 Millionen Interessierte zu überzeugen, davon 0,33 Millionen Junge. Die Sehbeteiligungen ginge auf 11,9 sowie 4,8 Prozent zurück. Das ZDF verbuchte mitsolide 13,8 Prozent Marktanteil. Nachdem 3,94 Millionen Zuseher eingeschaltet hatten, stieg die Reichweite für dasauf 4,44 Millionen an. Die Sehbeteiligung verbesserte sich auf 15,8 Prozent.schlossen den Abend mit nur 1,83 Millionen Zuschauern und mauen 8,7 Prozent ab.Gefragtester Spielfilm bei den Privatsendern war an Pfingsten die Free-TV-Premiere von. Die Komödie sicherte sich bei ProSieben starke 13,6 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe sowie 6,4 Prozent insgesamt. Aus einer Million werberelevanten Zuschauern für die Free-TV-Premiere machteim Anschluss jedoch reichlich wenig. Der Actionstreifen fiel auf 0,45 Millionen Umworbene und 8,8 Prozent zurück. Für die Kollegen von Sat.1 liefertezur besten Sendezeit ebenfalls starke Zahlen. Das Abenteuer aus dem «Harry Potter»-Universum lockte 1,80 Millionen Zuschauer vor die Fernseher. Zu guten 6,5 Prozent Gesamtmarktanteil gesellten sich noch stattliche 12,4 Prozent Sehbeteiligung in der klassischen Zielgruppe dazu.RTL kam mitund späterdagegen nur auf überschaubare 10,3 Prozent bei den Werberelevanten. Dafür sorgten 0,76 und 0,57 Millionen 14- bis 49-Jährige. Für eigene Verhältnisse wesentlich besser lief es für Kabel Eins. Dort machte Bud Spencer einen überragenden Job.undüberzeugten mit 7,0 und 7,8 Prozent Marktanteil sowie 0,51 und 0,45 Millionen Zuschauern in der klassischen Zielgruppe. Zudem sprangen mit 1,34 und 1,19 Millionen Zuschauern auch beim Gesamtpublikum tolle 4,7 und 6,2 Prozent Marktanteil heraus. Der RTLZWEI-Abend wurde dagegen erst ab 22 Uhr miterfolgreich. Die Wiederholung des Freitagfilms war noch einmal für sehr gute 7,3 Prozent Marktanteil mit 0,42 Millionen Umworbenen gut. Zuvor kamnur auf 4,2 Prozent Sehbeteiligung und 0,31 Millionen junge Zuschauer. VOX ging mitüber den Abend hinweg mit nur 0,25 Millionen werberelevanten Zuschauern und 3,6 Prozent Marktanteil unter.