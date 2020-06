«R. E. D. 2» rettet RTLZWEI-Abend

Quotennews

Die Wiederholung des überragenden Freitagfilms ließ die Primetime von RTLZWEI nach ausbaufähigen Start in Fahrt kommen. VOX ging dagegen mit der «Promi Shopping Queen» baden.

ab 23.15 Uhr beim Gesamtpublikum immerhin auf 0,87 Millionen Zuseher und gute 5,4 Prozent. Bei den klassisch Umworbenen konnten es 0,30 Millionen Fernsehende nach 0,25 Millionen zuvor mit überschaubaren 6,0 Prozent aber auch nicht mehr richten.

Bereits am Freitagabend um 20.15 Uhr bewies, wie beliebt die Actionkomödie von 2013 bei den TV-Zuschauern ist. Zu Beginn des Wochenendes trumpfte sie mit stattlichen 11,3 Prozent Marktanteil beim werberelevanten Publikum groß auf - wohlgemerkt bei RTLZWEI . Überragende zweistellige Sehbeteiligungen in der Primetime sind eine Seltenheit beim Sender aus der zweiten Reihe. Insgesamt schalteten 2,03 Millionen Zuschauer ein. Am Sonntag durfte der Film als Wiederholung noch einmal am späten Abend ran und überzeugte erneut. Ab 22 Uhr bescherte «R. E. D. 2» dem Kölner Sender 7,3 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe. 0,42 Millionen Junge und 0,97 Millionen Zuschauer insgesamt ließen sich sehen. So stand man auch beim Gesamtpublikum mit 5,0 Prozent erneut sehr gut da.Zuvor lief es mitzur besten Sendezeit noch nicht wirklich rund. Der Thriller blieb bei ausbaufähigen 2,2 Prozent insgesamt und 4,2 Prozent in der werberelevanten Gruppe stehen. Mit 0,63 und 0,31 Millionen Zuschauern waren deutlich weniger dabei als am späten Abend.Noch schwerer hatten es die Kollegen von VOX zu Beginn der Primetime. Dort durfte über drei Stunden lang