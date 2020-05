Staffel-Tief: «5 gegen Jauch» siegt zwar, muss aber Verluste hinnehmen

Quotennews

Trotz des erneuten Tagessiegs in der Zielgruppe: «5 gegen Jauch» lief am Samstag schlechter als die Wochen davor.

Bisherhige Quoten von «5 gegen Jauch» auf dem Samstags-Sendeplatz 2,76 Mio. / 14,8 %

3,58 Mio. / 19,4 % Zuschauer ab 3 J. / MA 14-49 J. (jeweils samstags, 20.15 Uhr bei RTL)

wurde am Samstag zwar auch mit der dritten Ausgabe der laufenden Staffel Tagessieger in der Zielgruppe, dennoch musste die RTL-Show Federn lassen: Auf unter eine Million rutschte die Reichweite bei den wichtigen 14- bis 49-Jährigen, 0,85 Millionen Jüngere und damit 550.000 Zuschauer weniger als vor einer Woche schauten zu. Die dazugehörige Quote sackte binnen Wochenfrist von 19,4 auf 13,5 Prozent – die 20-Prozent-Marke ist also ganz anders als beim letzten Mal wieder in weite Ferne gerückt.Insgesamt sahen ab 20.15 Uhr 2,70 Millionen Menschen zu, schwächer fiel die Sehbeteiligung für «5 gegen Jauch» zuletzt im Dezember 2017 aus. Auf 11,2 Prozent belief sich der damit verbundene Gesamt-Marktanteil, 2,3 Prozentpunkte gingen somit verloren.ist gegen Mitternacht dann in der Wiederholung auf einen einstelligen Zielgruppen-Marktanteil zurückgefallen: Mehr als 8,9 Prozent waren für die TVNow-Datingshow nicht drin, auf 0,62 Millionen sackte die absolute Zuschauerzahl.