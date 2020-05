«Blue Bloods»: Mit nicht mal vier Millionen Zuschauern zum Tagessieg

US-Quoten

Die TV-Nutzung war am Freitag sehr gering in den USA, mit etwas weniger als vier Millionen Zusehern wurde CBS mit «Blue Bloods» bereits Sieger beim Gesamtpublikum.

3,93 Millionen Zuschauer haben gereicht, um am Freitag Tagessieger in den USA zu werden: CBS erzielte diese Reichweite um 22 Uhr mit einem Wiederaufguss von. Zur Einordnung: Rund viereinhalb Millionen Zuschauer wurden noch vor einer Woche mit einer Wiederholung der Krimiserie erreicht. 0,4 Prozent wurden damit in der Zielgruppe der 18- bis 49-Jährigen als Rating gemessen.hatte davor nur 0,3 Prozent vorzuweisen,um 20 Uhr 0,4 Prozent.Bei den Jüngeren gleichauf waren ABC und FOX. Bei ABC verzeichnete ein Rerun von0,6 Prozent und bei FOX kamauf durchschnittlich 0,6 Prozent.NBC hat den gesamten Abend über ernüchternde 0,4 Prozent als Rating verzeichnet, mit Wiederholungen von(2,32 Millionen) und(2,62 Millionen) sowie einer Erstausstrahlung von(2,48 Millionen) war eben nicht viel zu reißen. Bei The CW sindundbei miesen 0,1 Prozent hängen geblieben.