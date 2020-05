«Wontorra»: Veränderte Umstände, konstanter Programmplatz

TV-News

Sky zählt darauf, dass «Wontorra»-Fans treu sind und fortan nach Abpfiff der Partie am Samstagnachmittag zum Talk umschalten.

In den vergangenen Wochen änderten sich die Newslage und das Programmangebot für Fußballfans mehrmals und stets gewaltig – aber eine Sache wird vorerst konstant bleiben: Obwohl der Fußball-Talknicht mehr im Anschluss von Liveübertragungen beim frei empfangbaren Sender laufen wird, behält er seinen zuletzt erlernten Programmplatz bei. Jörg Wontorras Expertenrunde wird also weiterhin am Samstagnachmittag ab 17.30 Uhr im Free-TV auf Sky Sport News HD laufen sowie im Skysport-Livestream und in der Sky Sport App.Sky hofft also, anders gesagt, dass Fußballfans nach dem Abpfiff der Samstagnachmittagpartie pünktlich zu Sky Sport News HD umschalten werden. Als Anreiz gibt es diese Woche den ehemaligen Bundesliga-Profi Maurizio Gaudino und Jan-Christian Müller von der 'Frankfurter Rundschau' als Talkgäste zu sehen.Zudem wird per Live-Schalte Marco Bode der Gesprächsrunde Rede und Antwort stehen. Der Aufsichtsratsvorsitzende des SV Werder Bremen steht mit seiner Mannschaft vor einer entscheidenden Woche im Kampf gegen den Abstieg.