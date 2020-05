Primetime-Check

Wie lief es am Donnerstagabend für die Best-of-Shows von RTL und von ProSieben? Wie erfolgreich kam Bond diese Woche bei VOX an?

Tagesmarktanteil der Vollprogramme Ab drei Jahren: 56,5%

14-49: 60,4%

Das Erste erreichte ab 20.15 Uhr mit5,55 Millionen Wissbegierige, darunter befanden sich 0,79 Millionen 14- bis 49-Jährige. Das führte zu sehr starken 19,2 Prozent bei allen und zu starken 10,2 Prozent bei den Jüngeren.folgte mit 5,13 Millionen Interessenten, davon waren 0,52 Millionen Teil der jungen Zielgruppe. Die Marktanteile lagen bei 17,1 und 6,4 Prozent. Ab 22.10 Uhr erreichtenoch gute 11,3 Prozent bei allen und mäßige 5,6 Prozent bei den Jüngeren, ehe diedie Primetime mit 10,5 und 7,5 Prozent abgeschlossen haben.brachte dem ZDF zur besten Sendezeit dagegen 3,88 Millionen Fernsehende ein. 0,38 Millionen 14- bis 49-Jährige schauten rein. Das führte zu akzeptablen 13,0 und zu mäßigen 4,7 Prozent Marktanteil. Ab 21.45 Uhr landetebei 13,6 Prozent insgesamt und bei sehr guten 6,9 Prozent bei den Jüngeren.beendete den Abend mit 13,2 und 5,5 Prozent.RTL bestückte seine Primetime mit einem-Rückblick. Das unterhielt 2,33 Millionen Menschen, darunter befanden sich 0,98 Millionen Umworbene. Somit kamen solide 8,5 Prozent insgesamt zustande sowie gute 12,9 Prozent in der Zielgruppe. ProSieben setzte auf einen-Rückblick. 0,88 Millionen Fernsehende, darunter 0,58 Millionen Werberelevante, schauten rein. Bei den Jüngeren wurden maue 7,2 Prozent Marktanteil erreicht. Ab 22.10 Uhr folgtemit 0,58 Millionen Neugierigen, davon gehörten 0,44 Millionen zur Zielgruppe. Die Quote bei den Umworbenen lag bei 6,7 Prozent. Bei VOX war großer Bond-Abend:fesselte 2,45 Millionen Filmfans, ab 22.35 Uhr schlossmit 1,56 Millionen an. Bei den Umworbenen standen famose 11,7 sowie 12,1 Prozent Marktanteil auf dem Zettel.Sat.1 setzte zunächst auf zwei Folgen, womit 1,89 und 1,85 Millionen Serienfans angefixt wurden. Bei den Werberelevanten standen sehr gute 9,5 und 9,0 Prozent auf der Rechnung. Ab 21.45 Uhr gingen noch zwei-Folgen auf Sendung, womit 1,27 und 0,98 Millionen Fernsehende erreicht wurden. Die Jüngeren schauten zu mäßigen 7,0 und 7,7 Prozent rein. Bei Kabel Eins erreichtedagegen 0,99 Millionen Fernsehende, bevor das0,73 Millionen Wissbegierige ansprach. Die 14- bis 49-Jährigen schauten zu sehr guten 6,1 und passablen 5,1 Prozent rein. RTLZWEI derweil lockte mit1,08 Millionen Interessenten zu sich. Ab 22.15 Uhr schlossmit 0,45 Millionen an. Die Umworbenen brachten RTLZWEI starke 8,0 und gute 5,4 Prozent Marktanteil ein.