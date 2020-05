«Chicago»-Universum: Auch Polizeiserie kehrt ins deutsche Fernsehen zurück

TV-News

Im Sommer erwarten die Fans der Dick-Wolf-Produktion auch neue Fälle der Feuerwehrleute und Mediziner.

Gute Nachrichten für alle Anhänger der «Chicago»-Serien in Deutschland. Am Donnerstag wurde bekannt, dass Pay-TV-Sender Universal TV die Fortsetzung der Geschichten von «Chicago Fire» und «Chicago Med» geplant. Sony AXN derweil wird im Juli die Polizeiseriefortführen. Die siebte Staffel soll am 22. Juli beginnen.Zu Beginn der neuen Staffel kommt es hart auf hart: Das Team muss die Unschuld von Hank beweisen, der Hauptverdächtiger in einem Mordfall ist. Doch je mehr Beweise die Kollegen sammeln, desto belastender entwickelt sich die Lage für Hank. Gleichzeitig ermittelt Officer Atwarter undercover in einem Drogensyndikat. Als Officer Halstead sich der Mission anschließen will, muss er feststellen, dass er einen wesentlichen Nachteil hat.Sony AXN wird das Format immer mittwochs ab 21 Uhr in Doppelfolgen senden. Im Free-TV ist VOX TV-Partner der Polizeiserie und zeigte diese zuletzt im Sommer 2019 am späten Freitagabend. Die Quoten fielen schlecht aus, dass Staffelfinale von Runde vier kam auf nur 3,2 Prozent.