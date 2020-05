«Chicago Fire» und «Chicago Med» beenden ihre Corona-Pause

TV-News

Der neue Monat bringt auch neue Folgen von «Chicago Fire» und «Chicago Med» im deutschen Pay-TV mit sich.

Allmählich kommt wenigstens in Sachen Serien-Nachschub der TV-Alltag zurück: Zwei weitere Serien beenden ihre Ausstrahlungspause, die im Zuge des coronabedingten Synchronstopps beschlossen wurde. Wie Universal TV mitteilt, wird der Sender am 1. Juni 2020 die deutsche TV-Premiere der achten Staffel vonfortführen – sowie die hiesige Fernsehpremiere der fünften-Staffel.Beide Serien des Emmy-Preisträgers Dick Wolf spielen im selben Serienuniversum und werden auch direkt nacheinander ausgestrahlt: Den Anfang macht immer montags um 21 Uhr «Chicago Fire», dann ab 21.45 Uhr steht ein Abstecher in Richtung «Chicago Med» auf dem Universal-TV-Programmplan.Beide Staffeln bringen neue Cast-Mitglieder mit sich: In der achten «Chicago Fire»-Staffel ist an der Seite von Kara Killmer als Sylvie Brett, David Eigenberg als Christopher Herrmann, Christian Stolte als Randy „Mouch” McHolland und Joe Minoso als Joe Cruz erstmals Alberto Rosende als Feuerwehr-Anwärter Blake Gallo zu sehen. Zudem gibt es Zuwachs im Team des Gaffney Chicago Medical Centers: In der 5. Staffel stößt Dominic Rains als Dr. Crockett Marcel hinzu. Rains ist unter anderem aus «Agents of S.H.I.E.L.D.» bekannt.