Neustart: One testet Comedy mit Simon Stäblein

Das frische Format wird in einen bewährten Comedy-Abend eingeliedert und somit zwischen Wiederholungen laufen.

Der zur ARD gehörende Spartensender One testet bereits in wenigen Tagen eine neue Comedy-Sendung, von der zunächst nur eine Folge umgesetzt wurde.ist ein neues Format mit dem Komiker Simon Stäblein, das in jeder Ausgabe ein großes Thema aufgreifen soll und mit 15 Minuten recht kompakt gehalten ist. One zeigt die Sendung am 4. Juni, einem Donnerstag, um 21.30 Uhr. In der Premieren-Sendung geht es um Superfood.Produktionsfirma des neuen Formats ist das Unternehmen Brainpool. Versprochen wird, dass kein Zuschauer ohne neue Erkenntnisse nach Hause gehe. Eingebettet ist «Stäblein seine Themen» in den schon bestehenden Comedy-Abend zur Donnerstags-Primetime bei One.Im Vorfeld sind auch am 4. Juni die Formate «extra 3» und «Die Florian Schroeder Satire Show» zu sehen. Nach der Stäblein-Sendung wird der Schmunzel-Krimi «Mord mit Aussicht» wiederholt.