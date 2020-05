Werbeflaute: «Futurama» ist angekommen

Quotennews

Da «Raw» nicht vor 22.00 Uhr gesendet werden darf, schob ProSieben Maxx eine Wiederholung der Animationsserie ein.

Viele Fernsehsender leiden derzeit durch die massiven Sparmaßnahmen der Werbeindustrie und können nicht mehr so viele Spots ausstrahlen, wie sie eigentlich möchten. Darunter leidet auch ProSieben Maxx , das seit einigen Wochenauch am Mittwoch um 21.50 Uhr wiederholt. In dieser Woche fuhr man 0,15 Millionen Umworbene ein und landete damit bei erfreulichen 1,8 Prozent Marktanteil.Ab 22.15 Uhr sendete man, das aufgrund des Jugendschutzes nicht vor 22.00 Uhr on Air gehen darf. Mit 0,08 Millionen Umworbenen verbuchte die Wrestling-Sendung 1,5 Prozent Marktanteil. Die ProSieben Maxx-Primetime wurde von drei Episodeneröffnet, die Wiederholungen sicherten sich bei den Umworbenen 2,5, 2,7 und 3,0 Prozent.Die Serie, die zwischen 21.30 und 21.50 Uhr läuft, sicherte sich 0,18 Millionen Fernsehzuschauer bei den für die Werbewirtschaft wichtigen Fernsehzuschauern. Mit 20 Minuten Laufzeit lief die Serie fast werbefrei und sorgte so aber für tolle 2,1 Prozent Marktanteil.