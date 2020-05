Wiederholungsrechte: SkyOne holt sich «Raising Hope»

TV-News

Die US-Sitcom ist ab Juli beim Entertainmentsender zu sehen.

SkyOne hat sich Ausstrahlungsrechte an der rund ein Jahrzehnt alten US-Sitcomgesichert. Die Serie debütierte im Jahr 2010 beim US-Sender FOX, lief hierzulande im Free-TV unter anderem bei Nitro. Insgesamt entstanden vier Staffeln, 88 Folgen wurden gedreht. SkyOne, der sich zuletzt schon mit neuen Sitcoms wie «The Unicorn» und «Schooled» eindeckte, wird «Raising Hope» im Vorabendprogramm zeigen.Los geht es am Donnerstag, 2. Juli um 12.25 Uhr – jeden Tag soll eine Episode laufen. Wiederholt wird die Folge nochmals um 18.05 Uhr. Im direkten Umfeld bleiben die Formate «Parks and Recreation» und «The Goldbergs» im Vorabend-Programm.«Raising Hope» dreht sich um Jimmy Chance (Lucas Neff), der im jungen Alter von 23 Jahren nach einem One-Night-Stand Hals über Kopf zum alleinerziehenden Vater wird.