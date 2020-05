Zauberhafte Welten an Pfingsten

Film-Check

Magie liegt in der Luft: Sat.1 und RTL schicken an Pfingstsonntag die «Phantastischen Tierwesen» und die bunte Märchenwelt von «Cinderella» ins Rennen. Wer rein zum Lachen gebracht werden will ist dagegen bei ProSieben richtig. Doch wer überzeugt letztlich am meisten?



«Bad Spies», ProSieben, 20.15 Uhr

«Cinderella», RTL, 20.15 Uhr

«Phantastische Tierwesen und wo sie zu finden sind», Sat.1, 20.15 Uhr

Mila Kunis und Kate McKinnon mischen als Spione wider Willen Europa auf: Audrey hat gerade die Beziehung mit Drew beendet, als dieser plötzlich wieder in ihr Leben tritt. Als sich herausstellt, dass er ein CIA-Spion ist und er schließlich bei einer Schießerei in ihrer Wohnung stirbt, gerät ihre Welt aus den Fugen. Kurz vor seinem Ableben bittet er Audrey, einen USB-Stick zu übergeben - in Europa. Nun liegt es an ihr und ihrer besten Freundin Morgan, den Auftrag auszuführen. Hier geht´s zu unserer Kino-Kritik. Die junge Ella führt ein zufriedenes Leben in wohlhabenden Verhältnissen. Als ihre Mutter stirbt und ihr Vater ihre Tante Tremaine heiratet, ändert sich Ellas Leben schlagartig. Die neue Stiefmutter zieht mitsamt ihren Töchtern auf dem Anwesen ein und zeigt sich anfangs betont freundschaftlich. Doch als auch Ellas Vater stirbt, kommt Tremaines wahres Gesicht zum Vorschein: Sie degradiert das Mädchen zur einfachen Dienstmagd und nennt sie fortan nur noch «Cinderella». Schutzlos ist das Mädchen der grenzenlosen Boshaftigkeit ihrer Stiefmutter und deren Töchtern ausgesetzt, die kaum eine Gemeinheit auslassen, um Ella zu demütigen. Als der König eines Tages einen großen Ball veranstaltet, um für seinen Sohn endlich eine passende Braut zu finden, möchte Ella unbedingt daran teilnehmen, was Tremaine jedoch unbarmherzig verbietet… Zur Kritik des Realfilm-Remakes geht’s hier lang. Joanne K. Rowlings phantastisches Drehbuch-Debüt: Der Zauber-Zoologe Newt Scamander kommt mit einem geheimnisvollen Koffer in New York an. Durch Zufall entwischt das Zauberwesen Niffler, welches in der Stadt großes Chaos anrichtet. Porpetina macht sich auf die Suche nach dem Ausreißer und seinem Besitzer, um die Gunst des Magischen Kongresses der USA zu gewinnen. Durch eine folgenschwere Verwechslung finden jedoch noch mehr zauberhafte Kreaturen ihren Weg ins Freie … Hier geht’s zur Kritik des ersten neuen Abenteuers in der Welt von «Harry Potter». Auch wenn ProSieben durch «Bad Spies» mit einer Free-TV-Premiere auftrumpft, haben die Unterföhringer im Blockbuster-Battle dennoch das Nachsehen. Denn an die Spitze setzt sich hauchdünnvor dem 2015er Remake von. Newt Scamanders erstes Abenteuer im zauberhaften New York gibt eingefleischten «Harry Potter»-Fans einen ganz neuen Blick auf die tiefgründige Fantasy-Welt von J.K. Rowling. Mit liebenswerten Charakteren, spektakulären Bildern und hochwertigen CGI-Kreaturen ist das Fantasy-Spin-Off unser Tipp für einen gemütlichen Filmabend an Pfingstsonntag.