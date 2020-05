Diese Promis beantworten Jauchs Fragen an Pfingsten

TV-News

Die aktuelle Staffel der Rateshow «Wer wird Millionär?» endet Anfang Juni mit einem Promi-Special.

Der Kölner Sender RTL setzt am Pfingstmontag, 1. Juni, zur besten Sendezeit auf ein weiteres Promispecial von, das unter anderem gegen einen ARD-«Tatort» aus Weimar (zu sehen im Ersten) antreten wird. In der gut dreistündigen Show treten einige Promis an, die zuletzt schon zu sehen waren. Bemerkenswert ist unter anderem, dass es zum sechsten Auftritt in Anke Engelke in dem Format kommen wird.Ebenfalls mit dabei ist Ilka Bessin. Ihre Kunstfigur Cindy aus Marzahn nahm schon einmal Teil und schaffte es erstmals in der Formatgeschichte, einen doppelten Telefonjoker zu nutzen. Sie rief Oliver Pocher bei gleich zwei Fragen an.Schauspieler Henning Baum sowie TV-Koch und Publikumsliebling Horst Lichter («Bares für Rares») komplettieren die Promi-Runde. Die Promi-Sendung bildet wieder den Staffelabschluss, ab dem 8. Juni wird RTL - übrigens erstmals in der Historie - «Wer wird Millionär?»-Folgen im Programm wiederholen.