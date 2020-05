Ausgekuppelt: RTL schiebt «Are You The One?» in die Nacht

TV-News

Anstelle der Jan-Köppen-Kuppelshow laufen mittwochs nun erst einmal andere Formate. Sonja Zietlow und Mario Barth sind dabei.

Das war's: Der Kölner Fernsehsender RTL hat die Lust am Kuppelspaß mit Jan Köppen verloren: Die einst von MTV bekannt gewordene Sendungverliert mit sofortiger Wirkung ihren linearen Sendeplatz. Immer in Doppelfolgen hatte der Kölner Sender die Produktion zuletzt am Mittwochabend ab 20.15 Uhr gezeigt; vorab jedoch wurde sie schon bei TV Now zum Abruf zur Verfügung gestellt.Grund für die Programmänderung: Niedrige Zuschauerzahlen. Schon die Premiere kam nur auf knapp 1,2 Millionen Zuschauer, am vergangenen Mittwoch sank die Reichweite nun erstmals auf unter eine Million, lag bei 0,88 Millionen Sehern ab drei Jahren. Bei den klassisch Umworbenen landete RTL bei unterdurchschnittlichen 7,1 Prozent. Wer das Geschehen weiter verfolgen will, muss also TV Now nutzen oder künftig nachts bei RTL einschalten. Die weiteren Folgen laufen immer von Dienstag auf Mittwoch gegen halb ein Uhr.Mittwochs um 20.15 Uhr hat RTL nun ein spontanes Ersatz-Programm zusammen gestellt. Am letzten Mai-Mittwoch wird RTL eine neue Folge vonab 20.15 Uhr ausstrahlen, ab dem 3. Juni folgen zwei Ausgaben vonmit Sonja Zietlow.