«Barcelona-Krimi»-Rückkehr überzeugt beim Gesamtpublikum

Quotennews

VOX derweil kam bei Jung und Alt erfolgreich an. Der Grund dafür: Ein James-Bond-Doppel.

Hinter den Kulissen Regie: Isabell Suba

Drehbuch: Peter Koller

Cast: Clemens Schick, Anne Schäfer, Tara Fischer, Tristan López, Jule Gartzke, Sebastian Fritz, Emilia Packard, Thomas Bading

Kamera: Johannes Louis

Schnitt: Susanne Ocklitz

Musik: Héctor Marroquin

Nach etwa zweieinhalb Jahren zeigte Das Erste erstmals wieder eine neue Ausgabe seiner Donnerstagsreihe. Beim Gesamtpublikum fand das Anklang: Der bei uns positiv besprochene Krimi erreichte 5,06 Millionen Fernsehende, womit der dritte Fall der Reihe ganz knapp die zweithöchste Reichweite in der bisherigen Geschichte dieses Formats generierte. Der allererste Fall kam auf etwa 10.000 Menschen mehr.Somit sprang diesen Donnerstagabend ab 20.15 Uhr eine Sehbeteiligung in der Höhe von sehr starken 18,8 Prozent heraus – das ist sogar die bisher höchste Quote, die dem «Barcelona-Krimi» vergönnt war. Bei den Jüngeren hingegen standen nur 0,38 Millionen Interessenten auf dem Zettel. Damit waren nur mäßige 5,2 Prozent Marktanteil für den öffentlich-rechtlichen Sender drin.Bei VOX fand ein James-Bond-Doppel Anklang bei Jung und Alt: Ab 20.15 Uhr kamauf tolle 1,76 Millionen Filmfans ab drei Jahren und auf sehr gute 8,0 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe. Ab 22.40 Uhr folgtemit sehr starken 1,44 Millionen Interessenten insgesamt und mit sehr tollen 9,9 Prozent Marktanteil bei den Werberelevanten.