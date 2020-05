MagentaTV setzt Bankenthriller fort

TV-News

Die zweite Runde von «Banking District» wird für den frühen Sommer erwartet.

Außerdem neu bei MagentaTV «The Good Wife» (Staffel 4): ab 30. Juni

«Vevlet»: (Staffel 2) ab Juni, kein genaues Datum

«Howards End»: (Miniserie) ab Juni, kein genaues Datum

«Magic City» (Staffel 1 und 2): ab Juni, kein genaues Datum

Der Telekom-Dienst MagentaTV hat sich die Fortsetzung an der Seriegesichert. Die Serie handelt von Elisabeth Granier (Laura Sepul), einer Schwester eines Bankiers, die als Vertretung ihres Bruders im Vorstand einer Privatbank in einen Strudel aus gefährlichen Geschäften gerät. Paul Grangier (Vincent Kucholl), Präsident der Privatbank Grangier & Co., wird zum Bankier des Jahres 2012 gekürt. Am Morgen darauf liegt er bewusstlos in der Familienvilla. Erst jetzt merkt seine Schwester Elisabeth, dass Paul sie am Abend davor verzweifelt versucht hat zu erreichen. Alles weist darauf hin, dass Paul sich aus Versehen zu viel Insulin gespritzt hat. Elisabeth will das aber nicht glauben.In der zweiten Staffel bewegt sich die Schweizer Bankiersfamilie Grangier weiterhin in der zwielichtigen Finanzwelt. Während Tochter Elisabeth versucht das Familienunternehmen zu seinem alten Glanz zurückzuführen, findet sie sich plötzlich inmitten einer internationalen Korruptionsaffäre und blutigen Machenschaften mit Diamantenhändler wieder. Ein Kampf um die Kontrolle der Bank beginnt. MagentaTV stellt die neuen Folgen ab dem 4. Juni 2020 zum Abruf bereit.Ab dem 8. Juni läuft eine Öko-Doku namensbeim Streamingdienst sogar als Weltpremiere: In Rückblenden wird die bewegende Reise der PARLEY-Bewegung unter dem deutschen Designer Cyrill Gutsch begleitet. Nach einem Zusammentreffen mit Meeresaktivist Paul Watson beginnt er sein Leben auf den Kopf zu stellen und gemeinsam mit bekannten Persönlichkeiten, Künstlern und Wissenschaftlern gegen den nahenden Zusammenbruch der Weltmeere zu kämpfen.