«Germanys Next Topmodel»: Heidi kommt nicht zum Finale

Vermischtes

Wegen der Reisebeschränkungen muss Heidi Klum das Topmodel 2020 aus der Ferne küren.

In der kommenden Woche sendet ProSieben das Finale der diesjährigen Staffel von- es war schon bekannt, dass es ein sehr ungewöhnlicher Schlussakt wird. Anstatt in einer großen Halle und vor tausenden Fans, wird die extrem beliebte Staffel (zuletzt regelmäßig mehr als 20% Marktanteil in der Zielgruppe) im kleinen, intimen Rahmen in einem TV-Studio zu Ende gehen. Die aktuellen Beschränkungen wegen Corona machten alles andere unmöglich. Nun bestätigte ProSieben auch noch, was schon in den zurückliegenden Tagen durch die Medien geisterte.Heidi Klum selbst wird nicht persönlich bei der Produktion vor Ort sein. Die Reisebeschränkungen lassen ein Erscheinen nicht gut. Klum wohnt bekanntlich in den USA – dort, genauer in Los Angeles, wurde auch ein wesentlicher Teil der Staffel produziert. Die noch in dieser Woche gesendeten Bilder des Halbfinales entstanden übrigens noch vor dem heftigen Ausbruch der Coronapandemie.Wie wird die Siegerin also in diesem Jahr gekürt? Dazu sagt Heidi Klum: Man musste sich etwas anderes überlegen, „um trotz der Pandemie ein spannendes und unterhaltsames Finale für meine Finalistinnen und für die Fans von #GNTM auf die Beine zu stellen. Ich werde live aus Los Angeles meine Siegerin küren. Das wird wieder ein sehr besonderer Moment."