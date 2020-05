ZDF über 2020 hinaus weiter in SD-Qualität empfangbar

Vermischtes

Der öffentlich-rechtliche Sender verlängert die Partnerschaft mit dem Luxemburger Satellitenbetreiber SES. Ein früherer Plan, das SD-Signal Ende des Jahres abzuschalten, war letztlich doch nicht haltbar.

4k, HD… wer es sich leisten kann und will, kommt längst in den Genuss von gestochen scharfen Fernsehen. Dennoch haben alte Geräte und Sehgewohnheiten bei vielen noch nicht ausgedient. Nicht jeder hat umgestellt. Vielen Haushalten reicht die SD-Qualität aus alten Tagen vollkommen aus. Diesen Zuschauern möchte das ZDF selbstverständlich weiter ihren Komfort bieten und sie gemäß ihres Sendeauftrags nicht in die Röhre gucken lassen. Deshalb hat das ZDF die Partnerschaft mit dem Luxemburger Satellitenbetreiber SES nun verlängert. Sie wäre ursprünglich im Januar 2021 ausgelaufen.ZDF, ZDFinfo und ZDFneo werden damit weiterhin auch in SD-MPEG 2 ausgestrahlt. Wie gewohnt blieben sie über die ASTRA Orbitalposition 19,2° Ost per Satellit empfangbar. “Die Fortsetzung der Verbreitung über Satellit in SD-Qualität ermöglicht auch weiterhin vielen Zuschauerinnen und Zuschauern die noch nicht auf HD-Empfang umgestellt haben, die Teilhabe an unserem öffentlich-rechtlichen Programmangebot.", so Dr. Michael Rombach, Produktionsdirektor ZDF.Christoph Mühleib, Geschäftsführer ASTRA Deutschland GmbH: „Das Zweite Deutsche Fernsehen erreicht mit seiner Programmfamilie alle Bevölkerungs- und Altersgruppen. Allerdings nur, wenn auch eine Ausstrahlung in allen Übertragungsstandards stattfindet. Denn es empfangen nach wie vor insgesamt sechs Millionen Zuschauer ihre Programme in Deutschland ausschließlich über SD-Signale."