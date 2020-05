Zweite Folge: «Match» verliert 240.000 Zuschauer

Quotennews

Auch «Naked Attraction» büßte deutlich ein. Für die höchsten Quoten des RTLZWEI-Montags sorgte «Berlin – Tag & Nacht».

Bittere Pille für den Münchner Sender RTLZWEI: Der schon in Woche eins nur zaghaft vorhandene Erfolg der Promi-Datingshowist verflogen. Binnen sieben Tagen verlor die zweistündige Primetimesendung im Schnitt 0,24 Millionen Zuschauer, erreichte am ersten Werktag dieser Woche ab 20.15 Uhr also nur noch 0,40 Millionen Seher – zu wenig für die Ansprüche des Senders mit Sitz in Grünwald. Bei den Umworbenen fiel die ermittelte Quote auf schlechte 3,3 Prozent. Am Montag vorher wurden noch viereinhalb Prozent ermittelt. Auch das Lead-Out, die Nackedei-Showist weit von früheren Spitzenwerten entfernt. Ab 22.15 Uhr kam diese noch auf 4,1 Prozent bei den jungen Leuten. Immerhin ließ sie die Reichweiten steigen – auf durchschnittlich 0,66 Millionen.Quotenstärkste Sendung des Kanals am Montag in der Zielgruppe wurde das ab 19.10 Uhr gesendete Format, das nach überstandener Schwächephase auf ordentliche 7,6 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe kam. In der Stunde zuvor punktetemit 6,3 Prozent. Die Geschichten aus Köln erreichten insgesamt 0,45 Millionen Menschen, die Hauptstadtstorys dann 0,76 Millionen.Größere Probleme hatte ab 17.15 Uhr- von der Daily liegen zur Zeit nur Wiederholungen vor. 0,21 Millionen Leute verfolgten die am Montag gesendete Folge, bei den 14- bis 49-Jährigen standen somit gerade einmal 3,6 Prozent Marktanteil auf der Uhr.