medienfreunde: Helgi Schmid

Interview

Ein Schauspieler («Professor T.») mit Vorliebe für den Frauenknast.

Die cineastische Antwort: «Dancer in the Dark».Die ehrliche: «Titanic», «Terminator 2» und «The Green Mile».«Die Simpsons»! Zwar bin ich als regelmäßiger Zuschauer irgendwann ausgestiegen, aber es ist wohl die Serie, die mich am längsten begleitet hat.Ich war großer Fan vom „Frauenknast“ – eine revolutionäre Mischung aus «Prison Break» und «Orange is the new black», nur deutsch und weit(!) vor der Zeit.Nicht leiden stimmt so nicht, aber den «Star Wars»-Hype kann ich ehrlich gesagt nicht teilen.Da ist er wieder, der Frauenknast! Haha!«Fleabag» war an einem Tag gebinget und hätte in meinem Augen weitere zehn Staffeln laufen können. Und dass «Pastewka» jetzt für immer vorbei sein soll, will ich nicht wahrhaben!…wären das die Bücher von Jonathan Franzen, als Serie «Friends» (habe ich noch immer nicht geschaut) und die Filme von Tarkowski, für die man mehr Atem braucht, als man nach einem langen Tag übrig hat.als Kandidat bei «Schlag den Raab» – bei solchen Spielen entwickle ich einen Ehrgeiz.Die Kameraarbeit fasziniert mich. Die richtige Einstellung und das passende Licht zu finden, um mehr zu erzählen, als das, was vor der Kamera passiert.Mario Barth und Xavier Naidoo zu einer Fridays for Future-Demo schicken.Keine Ahnung, wie ich darauf komme.Alles, was mir www.bestofyoutube.com vorschlägt. Hervorragende Seite, seit Jahren.überlege ich, was ich Tolles für meine Tochter bauen könnte.Demnächst starten, wenn Corona es zulässt, die Dreharbeiten zum neuen «Tatort» aus Frankfurt. Gerade stecke ich in der Vorbereitung für Hörbuchaufnahmen beim SWR und ab dem 15. Mai laufen die finalen Folgen von «Professor T» (ZDF) – es bleibt spannend.