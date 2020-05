«Das Vermächtnis der Tempelritter»: Bruckheimer arbeitet an Disney+-Schatzjagd-Serie

US-Fernsehen

Das «National Treasure»-Franchise stand lange still, doch nun kommt es (womöglich) Schlag auf Schlag: Zusätzlich zu einem dritten Kinofilm befindet sich eine VOD-Ablegerserie in Arbeit.

Benjamin Franklin Gates alias Nicolas Cage bekommt möglicherweise tatkräftige Unterstützung bei seiner immerwährenden Mission, historische Geheimnisse zu lüften und verloren geglaubte Schätze zu finden: Das 2004 mit dem Abenteuerfilmgestartete «National Treasure»-Franchise soll nicht nur mit einem weiteren Kinofilm, sondern obendrein mit einer Disney+-Serie fortgeführt werden. Das brachte das US-Portal 'Collider' in Erfahrung.Wie «Pirates of the Caribbean»-Produzent Jerry Bruckheimer, der zudem «Das Vermächtnis der Tempelritter» und die Fortsetzung «Das Vermächtnis des geheimen Buches» verantwortete, im Interview mit 'Collider' verrät, werden die Serie und der dritte Film der Reihein Konkurrenz zueinander entwickelt. Anders als in vergleichbaren Situationen, in denen eine bestehende Filmreihe auf Möglichkeiten für einen TV-Ableger und ein Kino-Sequel abgeklopft wird, woraufhin nur eine der beiden Ideen umgesetzt werden soll, lautet der aktuelle Plan, beide Varianten zu verwirklichen. Während der dritte «Vermächtnis»-Film das Ensemble der ersten beiden Teile zurückholen wird, handelt es sich bei der «Vermächtnis»-Serie um ein Spin-off rund um jüngere Figuren.Bruckheimer sagt gegenüber 'Collider': "Die Filmversion wird aktuell geschrieben. Die Fernsehserie befindet sich im Entwicklungsprozess. Wir haben schon ein fertiges Skript für eine Pilotfolge und feilen an Outlines für weitere Episoden." «Das Vermächtnis der Tempelritter» alias «National Treasure» als größeres Franchise auszuwerten, ist kein neuer Gedanke: Im Fahrwasser des zweiten Kinofilms wurden 2007 bis 2008 vier Jugendromane über die Vorfahren des von Nicolas Cage gespielten Historikers Benjamin Franklin Gates veröffentlicht. Obwohl die Romane durchaus positive Kritiken erhalten haben, wurden zwei weitere, vorab angekündigte Romane der "Gates Family Mystery" betitelten Reihe nicht veröffentlicht. Gründe dafür hat Disney nie bekannt gemacht, mutmaßlich fielen die Verkaufszahlen ernüchternd aus.