Start über Senderschnitt: Guter Auftakt für «The Mole»

Quotennews

Stark steigende Werte verbuchte der Münchner Privatsender Sat.1 dann aber ab 22.20 Uhr – Jochen Schropp lud zur Aussprache der «Promis unter Palmen»-Teilnehmer.

© SAT.1/Florentin Becker - BECKER FILMS / Florentin Becker TheBossHoss moderieren die neue Staffel von «The Mole». Worum geht es in dem Spiel? Zehn Kandidaten kämpfen in atemberaubenden Challenges quer durch Argentinien um bis zu 100.000 Euro. Je besser sie kooperieren, desto größer der Gewinn. Aber: Einer sabotiert das Team heimlich nach Kräften. Am Ende jeder Folge scheidet der Kandidat aus, der die wenigsten Fragen zum Verräter beantworten kann. Wer spielt als Mole ein falsches Spiel? Gewinner ist, wer den Verräter am Ende enttarnen kann.

Kurzum: Auch die siebte und zusätzlich eingebaute Folge der Endemol Shine Germany-Produktionbescherte Sat.1 gute Quoten. Im «Big Brother»-Studio hatte Moderator Jochen Schropp acht der zehn Teilnehmer zur großen Aussprache versammelt, Ronald Schill konnte kurzfristig doch noch aus Brasilien via Videoanruf zugeschalten werden. Ab 22.20 Uhr lief die Aussprache und bescherte dem Privatsender wunderbare 14,6 Prozent Marktanteil. Die Reichweite des rund zweistündigen Formates lag im Schnitt bei 1,34 Millionen.Zur Primetime startete eine neue Sat.1-Show:- die Suche nach dem Maulwurf war vor rund 20 Jahren schon einmal zwei Staffeln lang im Wochenendprogramm von ProSieben zu finden. Inzwischen hat sich die Produktion weiterentwickelt und läuft in einigen EU-Ländern mit starken Quoten. Die Produktion aus dem Hause Fabiola punktete auch hierzulande zum Start. 9,0 Prozent Marktanteil sind ein gutes Ergebnis für Sat.1 – nicht alle Mittwochs-Eigenproduktionen erreichten dieses zuletzt. Klar ist aber auch: An die sechs «Promis unter Palmen»-Folgen kam man, wie erwartet, nicht heran. Insgesamt kam die Maulwurf-Suche übrigens auf durchschnittlich 1,56 Millionen Zuschauer ab drei Jahren. Immerhin wies man aber RTL deutlich in die Schranken - die dort gezeigte Kuppelei «Are you the One?» musste sich hinter der Sat.1-Abenteuer/Rätsel-Sendung einordnen Das Thema Suchen stand auch beim ZDF auf dem Plan. In einer neuen-Sendung suchte Rudi Cerne wieder Verbrecher. Ab 20.15 Uhr kam die Securitel-Produktion auf 5,97 Millionen Zuschauer (18,6%). Bei den klassisch Umworbenen punktete das Format mit tollen 13,7 Prozent. Die Fahndungssendung sicherte sich sowohl insgesamt als auch bei den Jungen den ersten Primetime-Platz.