Nicole Kidman produziert Amazon-Serie

US-Fernsehen

Die Schauspielerin und inzwischen auch erfolgreiche Produzenten setzt den Roman „ A Good Marriage“ für Amazon um.

Nicole Kidman kommt an Bord der Amazon-Produktion «A Good Marriage», die Romanvorlage wurde von Kimberly McCreight geschaffen und am Dienstag veröffentlicht. Kidman wird mit ihrem Unternehmen Blossom Film zusammen mit Per Saari produzieren. David Farr wird die Fernsehadaption schreiben, zu seinen Credits gehören unter anderem die Amazon-Actionserie «Hanna». Farr schrieb nicht nur die Serie, sondern verfasste auch den Spielfilm. Neben der BBC One-Serie «Spoons» gehört auch «The Night Manager» zu seiner Vita.In «A Good Marriage» steht ein Frauenmord in einer gehobenen Gegend im Mittelpunkt. Blossom Films entwickelt zudem «Reconstructing Amelia» als HBO-Film, Lionsgate setzt McReights Buch «The Outliner» als Kinofilm um.Kidman hat als junge Produzentin ein erfolgreiches Händchen. So feierte sie als Schauspielerin und Produzentin mit der HBO-Serie «Big Little Lies» große Erfolge. Auch die Miniserie «The Undoing» ist neben «Nine Perfect Strangers» in Entwicklung für Hulu.