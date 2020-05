US-Fernsehen

Der frühere «Scrubs»-Darsteller starb mit 56 Jahren.

Im Alter von gerade einmal 56 Jahren ist Schauspieler Sam Lloyd verstorben. Dieser hatte einst unter anderem den Anwalt Ted in der US-Sitcom «Scrubs» verkörpert. Sein Ableben hatte sich leider seit einigen Monaten abgezeichnet. Bei Lloyd wurde im vergangenen Jahr ein inoperabler Gehirntumor diagnostiziert.«Scrubs»-Schöpfer Bill Lawrence bestätigte sein Ableben am Freitag mit einem Tweet: "Ich denke heute viel über Sam Lloyd nach. Ich denke viel über Sam Lloyd nach. Wirklich so ein netter, süßer Kerl. Er wird von so vielen vermisst werden."Mit Lawrence hatte Llyod übrigens auch bei der eher kurzlebigen Serie «Cougar Town» zusammengearbeitet. Zuletzt war er 2019 mit einer Episode von «American Housewife» im Fernsehen zu sehen.