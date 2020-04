«Shopping Queen» voll im Soll, RTL-Nachmittag in der Krise

Quotennews

Der VOX-Nachmittag überzeugte auf ganzer Linie. Dagegen hatte RTL weiter Probleme.



Bei VOX läuft es am Nachmittag zurzeit wieder rund. Allen voranundmachten am Mittwoch eine sehr gute Figur. In der Mitte der Woche legte «Shopping Queen» ab 15 Uhr auf sehr gute 8,4 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen zu, nachdem zu Anfang der Woche mit ausbaufähigen 6,3 und 6,0 Prozent gestartet worden war. Danach übernahmvon 250.000 immerhin 220.000 klassisch Umworbene und machte mit soliden 7,0 Prozent Sehbeteiligung weiter. «Zwischen Tüll und Tränen» zog ab 17 Uhr auf starke 8,6 Prozent Marktanteil an und überzeugte sogar 300.000 junge Zuschauer. Insgesamt waren vor allem die beiden erstgenannten Reihen mit 5,2 und 5,8 Prozent ein Erfolg.«4 Hochzeiten» fiel mit insgesamt 0,51 Millionen Zuschauern zu 0,66 und 0,86 Millionen etwas ab. Das drückte sich auch in überschaubaren 4,0 Prozent Marktanteil aus. Am späten Vorabend reichte es für VOX nur für Durchschnitt. Hier liefenundmit 6,5 und 7,2 Prozent Marktanteil beim werberelevanten Publikum solide. Das galt auch insgesamt mit 4,1 und 4,9 Prozent des Marktes bei 0,84 und später 1,37 Millionen Zusehern.Der RTL-Nachmittag hatte dagegen mal wieder zu kämpfen und blieb zeitweise hinter VOX zurück. Nach akzeptablen 8,8 Prozent fürrutschteauf magere 6,0 Prozent in der klassischen Zielgruppe ab.undwaren nur noch für 5,8 bzw. 5,1 Prozent Sehbeteiligung gut - viel zu wenig für RTL-Verhältnisse. Bisher konnte noch keines der drei neuen Formate in dieser Woche überzeugen.