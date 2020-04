Johé verstärkt die «Hessenschau»

Köpfe

Der Neue hat seinen ersten Einsatz gleich Anfang Mai.

Das-Moderationsteam um um Kristin Gesang und Andreas Hieke bekommt Verstärkung. Ab dem 4. Mai steht auch Daniel Johé regelmäßig um 19.30 Uhr vor der Kamera.Geboren wurde der 38-Jährige in Darmstadt, aufgewachsen ist er in Groß-Umstadt. Er studierte in Frankfurt Englisch sowie Politik und Wirtschaft, machte anschließend zahlreiche Praktika bei kommerziellen und öffentlich-rechtlichen Sendern, zum Beispiel bei RTL Hessen, und «Maintower» im hr. Danach arbeitet er mehrere Jahre für YOU FM als Reporter – danach volontierte er beim MDR . Zuletzt präsentierte er «Die Ratgeber» im hr.Wir freuen uns, dass wir mit Daniel Johé einen waschechten Hessen ins Team holen konnten“, sagt „Hessenschau“-Redaktionsleiterin Nina Pater. „Er wird das Team perfekt ergänzen, weil er viel Erfahrung aus seiner vorherigen Tätigkeit beim Mitteldeutschen Rundfunk mitbringt“. Beim MDR hat Daniel Johé rund sechs Jahre den „Sachsenspiegel“ moderiert.