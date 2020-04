«BoJack Horseman» wieder im Free-TV

TV-News

Fans des melancholischen Pferdes mit viel Herz und Humor dürfen jubeln. Denn sie bekommen ihren Hollywood-Star endlich wieder im Free-TV zu sehen.

Seit Januar ist das Ende der Serie besiegelt. Seitdem sind die finalen Folgen bei Streaminganbieter Netflix verfügbar. Nach insgesamt sechs Staffeln und 77 Folgen war Schluss. Während der Netflix-Animationshit online über das Abo des Dienstes schon immer leicht zugänglich war, guckten Fans im linearen TV meistens in die Röhre. Werim Fernsehen verfolgen will hat es nicht leicht, vor allem im frei Empfangbaren. Dort ging die Serie erst Mitte 2019 erstmals durch Comedy Central über die große Bühne. Nach enttäuschender Zuschauerresonanz wurde die Serie jedoch schnell auf den Vorabend geschoben und später nach nur zwei Wochen aufgrund weiter miesen Quoten sogar ganz aus dem Programm entfernt. Nach langer Pause können Fans aber nun aufatmen. Ab dem 1. Juni versucht Comedy Central einen zweiten Anlauf.Dann wird die Serie werktags immer um 17 Uhr zu sehen sein. Nahtlos zur Absetzung steigt «BoJack Horseman» mit der vierten Episode der dritten Staffel ein. Im Free-TV ist also noch ordentlich aufzuholen bis zum Finale in Staffel sechs. Ob die etablierte Netflix-Serie nach so langer Zeit jemals im linearen TV ziehen wird, bleibt allerdings weiter fraglich. Im deutschen Pay-TV ist man derweil schon etwas weiter. Hier startet ab dem 4. Mai die fünfte Staffel bei ProSieben Fun , immer montags ab 21.45 Uhr in Doppelfolge.Im Mittelpunkt der unverblümten Comedy-Serie steht ein abgesunkener Star aus dem 90er Jahre Sitcom-Erfolg “Horsin’ Around”. Nachdem die besten Zeiten schon lange vorbei sind, hat Hauptfigur BoJack Horseman mit einem angekratzten Ego und seinem gefallenen Star-Dasein zu kämpfen. Der Pferdemann ist depressiv und völlig desillusioniert. Zusammen mit Freunden und Kollegen versucht er immer wieder aus dem Schlamassel herauszukommen und den Ruhm einstiger Zeiten zurückzubringen.