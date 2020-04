Heimlicher Star am Vormittag: «Burn Notice»

Quotennews

Die Produktion punktete bei Nitro. Auch Kabel Eins holte zur Frühstückszeit gute Werte.

Der Männersender Nitro hat einen heimlichen Star. Es handelt sich um die von Matt Nix gemachte Serie, die in Deutschland nie allergrößte Bekanntheit erlangte. Einst zeigte VOX das Format montags in Erstausstrahlungen, nun ist Nitro an der Reihe und zeigt Wiederholungen immer ab kurz nach neun Uhr. Am Donnerstag fuhr eine Doppelfolge zunächst 4,9, dann 4,3 Prozent Marktanteil bei den Umworbenen ein. Die Reichweiten insgesamt lagen bei 0,21 und 0,22 Millionen.Recht erfolgreich ist auch Kabel Eins unterwegs. Hier gibt es ab 9.30 Uhr zwei-Folgen zu sehen. Am Donnerstag sorgten sie bei den Menschen ab drei Jahren für 0,33 und 0,39 Millionen Zuschauer. In der klassischen Zielgruppe punktete der Privatsender aus München mit sechs und 6,8 Prozent.Digitalsender ZDFneo hatte derweil ab 20.15 Uhr eine-Wiederholung mit dem derzeit pausierenden Jan Böhmermann im Angebot. Gerade einmal 280.000 Zuschauer zeugten nicht von allzu großem Interesse, die Quote lag mit 0,8 Prozent weit unter der Sendernorm. Das ab 21.50 Uhr gezeigte Formatholte mit der ZDF-Folge der Vorwoche dann 0,36 Millionen Zuschauer und 1,2 Prozent Marktanteil bei den Leuten ab drei Jahren.