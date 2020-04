Die «Rampensau» von VOX hat ausgequiekt

TV-News

Die Serie mit Jasna Fritzi Bauer wird entgegen bisheriger Berichte nicht in eine zweite Staffel gehen.

Die VOX-Serieerlebt ein jähes Ende: Erst vor zwei Monaten hieß es noch, dass das UFA-Format mit Jasna Fritzi Bauer in der Hauptrolle eine zweite Staffel erhalten wird ( wir berichteten ). Doch einen Pandemieausbruch später fand ein Umdenken statt. Auf den sozialen Kanälen zur Serie hieß es heute, am 23. April 2020: "Aufgrund der aktuellen Situation und den damit einhergehenden Herausforderungen haben wir uns nun doch dazu entschieden, keine zweite Staffel von «Rampensau» für VOX und TVNOW zu produzieren."Weiter heißt es: "Wir möchten uns beim Team der UFA, unseren Autor*innen, Regisseuren, den künstlerischen und technischen Departments und natürlich bei unserem Ensemble für die großartige Arbeit und Zusammenarbeit bedanken und hoffen, dass wir alle im Rahmen von neuen Projekten, die wir aktuell planen, wiedersehen." Die Serie kam bei VOX in der Zielgruppe sehr gut aus den Startlöchern (am 20. November generierte eine Doppelfolge 7,8 und 8,1 Prozent Marktanteil), ließ jedoch im Laufe der Staffel quotentechnisch nach – die letzten vier Folgen holten nur noch Zahlen unterhalb des Senderschnitts.Das Kritiker-Feedback war jedoch ( unter anderem auch bei uns ) positiv. Jedoch lässt sich von Presselob allein auch kein Sender finanzieren – und das scheint wohl angesichts der Corona-Pandemie ein ausschlaggebendes Kriterium zu sein. Gegenüber 'DWDL' nannte VOX nämlich wirtschaftliche Gründe für das Aus der Serie: "«Rampensau» war für uns ein absolutes Herzensprojekt und wir haben uns mit der Entscheidung nicht leicht getan. Aufgrund der Corona-bedingten Unsicherheiten, die aktuell geplante Drehs mit sich bringen und auch wirtschaftlichen Aspekten, die damit einhergehen, mussten wir uns am Ende leider gegen eine Fortsetzung entscheiden." Jasna Fritzi Bauer wurde für ihre Performance in «Rampensau» für die Romy nominiert und war dieses Jahr bereits in «Charlotte Link: Die Entscheidung» im Ersten zu sehen.