«Helstorm»: Marvel gibt geplante Serie auf

US-Fernsehen

Kürzlich wurde der Showrunner hinter «Helstorm» entlassen. Nun kommen Berichte auf, dass die Serie komplett gekippt wurde.

Bei Marvel wird der Gürtel enger geschnallt: Wie 'The Hollywood Reporter' berichtet, hat das auch in den Bereichen Film und Fernsehen sehr aktive Comichaus Marvel zwei Showrunner mit sofortiger Wirkung aus bestehenden Verträgen verlassen. Getroffen hat es Steve Lightfoot, der die Netflix-Marvel-Serie «The Punisher» verantwortete und auch nach Absetzung des Formats noch bei Marvel unter Vertrag stand, sowie Paul Zbyszewski. Zbyszewski wurde ursprünglich mit der okkulten Hulu-Seriebeauftragt und arbeitete schon länger an ihr.Laut Marvel-Experte Daniel Richtman von 'Full Circle Cinema' wird sich Marvel im Falle von «Helstorm» auch nicht mehr nach einem Ersatz umschauen: Laut Richtman, der mit Marvel-Insiderberichten bislang eine sehr gute, wenngleich nicht perfekte Statistik hat, wurde die Serie komplett aufgegeben.Da Marvel in den vergangenen Monaten bei zahlreichen Projekten den Stecker gezogen hat, die nicht für's Kino oder für Disney+ entwickelt wurden, ist Richtmans Bericht zumindest sehr glaubwürdig. Unter anderem wurde eine geplante «Ghost Rider»-Serie während der Vorproduktion gekippt, zudem stoppte man die Arbeiten an einer «Howard the Duck»-Trickserie und dem Crossover «The Offenders».