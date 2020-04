Das «Rosenheim-Cops»-Fieber greift weiter um sich

Quotennews

Auch «Bares für Rares» überzeugte einmal mehr viele Menschen davon, das ZDF einzuschalten.

Es ist ein denkwürdiger, ja sogar historischer Monat für. Nachdem am Donnerstag vergangener Woche, also am 16. April 2020, mit einem Gesamtmarktanteil von 26,5 Prozent ein Rekord aufgestellt wurde, kam die Nachmittags-Krimiserie des ZDF am Mittwoch immerhin in Schnupperweite dieser Marke. 2,79 Millionen Fernsehende bedeuteten 26,1 Prozent Marktanteil. Einen Tag zuvor wurden gar 3,01 Millionen und 26,2 Prozent Marktanteil notiert.Bei den Jüngeren bedeuteten am Mittwochnachmittag indes 0,16 Millionen 14- bis 49-Jährige sehr gute 6,3 Prozent Marktanteil. Um 15.05 Uhr kamunterdessen auf 2,42 Millionen Trödelfans, darunter befanden sich 0,16 Millionen Jüngere.Horst Lichter und Co. brachten es somit auf sehr starke 22,0 Prozent Marktanteil bei allen und sehr gute 6,5 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen. Bei ProSieben kam einab 17 Uhr derweil auf starke 6,8 Prozent insgesamt und fantastische 20,8 Prozent in der Zielgruppe.gab danach auf 5,1 und 15,3 Prozent nach.