Fans können beim «Friends»-Special dabei sein

US-Fernsehen

Ganz so einfach wird es allerdings nicht, den Dreharbeiten beizuwohnen.

Die Streamingplattform HBO Max kündigte an, dass die «Friends»-Fans die Möglichkeit haben, die Besetzung zu treffen und bei den Aufnahmen des HBO-Max-Reunion-Specials, das im Laufe dieses Jahres gedreht werden soll, beizuwohnen. Das gaben die Verantwortlichen am Montag im Rahmen einer Benefiz-Aktion bekannt.Die Fans können Geld an die Projekte „Meals on Wheels“ und „No Kid Hungry“ spenden, um an der Verlosung teilzunehmen. Eine glückliche Person kann dann fünf Freunde mitbringen, um Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, Matthew Perry und David Schwimmer am Set zu treffen. Zudem bekommen die Gewinner eine VIP-Tour durch das Warner-Bros.-Gelände in Burbank, Kalifornien.Das «Friends»-Special sollte ursprünglich Mitte März gedreht werden, aber die Corona-Pandemie führte zum Abbruch der Dreharbeiten. Ein Insider teilte dem Fachblatt „Variety“ mit, dass die sechs Stars jeweils zweieinhalb Millionen US-Dollar für den Auftritt bekommen.