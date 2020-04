«Haus des Geldes»: Mehr als doppelt so gefragt wie «The Mandalorian»

VOD-Charts

Der spanische Netflix-Hit «Haus des Geldes» dominiert weiterhin die Streamingcharts. Amazon reitet mit «Bibi und Tina» in unser wöchentliches Ranking.

Weiterhin düst eine spanische Serie allen anderen davon: Auch zwei Wochen nach der Veröffentlichung neuer-Folgen dominiert das spanische Netflix-Original das Streaminggeschehen in Deutschland. Wie das Marktforschungsunternehmen Goldmedia berichtet, kam die im Original «La casa de papel» betitelte Ganovenserie vom 10. bis zum 16. April 2020 allein in der Bundesrepublik auf 13,3 Millionen Bruttokontakte. Somit lässt «Haus des Geldes» sämtliche Konkurrenz Staub schlucken – denn die hierzulande am zweithäufigsten gestreamte Produktion der zurückliegenden sieben Tage hatte eine nicht einmal halb so große Reichweite. Die Rede ist vonTrotz dieses großen Abstands dürfte Disney+ zufrieden sein: Mit 6,34 Millionen Serienfans brutto schießt sich «The Mandalorian» nämlich erstmals bis zum zweiten Rang in unseren wöchentlichen VOD-Charts. Zudem ist dies seine bislang höchste Reichweite. Das Rennen um den Silberrang war in den vergangenen Tagen jedoch verflixt knapp:landet mit 6,33 Millionen Sitcombegeisterten haarknapp auf Platz drei. Platz vier sichert sich unterdessen eine hierzulande exklusiv bei Amazon erhältliche Serie, nämlich. Brutto 4,63 Millionen Interessenten wurden notiert.Die Ränge fünf und sechs gehen an alteingesessene Serien, die man auch aus dem linearen Fernsehen kennt, nämlich an(3,88 Mio.) und(3,17 Mio.), während auf dem siebten Platz neu die farbenfrohe Amazon-Familienserieeinsteigt. 2,37 Millionen Menschen haben sich für die Detlev-Buck-Schöpfung an die Bildschirme begeben. Den achten Platz krallt sich indes das Netflix-Original(2,35 Mio.), gefolgt von der deutschen Comedyserie, die 2,32 Millionen brutto Serienfans zum Streamen anregte. Abgeschlossen werden die Top Ten durchund ihre 1,59 Millionen Bruttokontakte.