«Katzenberger» lässt RTLZWEI jubeln

Zusammen mit ihrem Lucas brachte sie das (Quoten-)Glück von Mallorca nach Köln. «Mario Barth deckt auf» schlug sich beim großen Bruder nur durchschnittlich.

hat eindeutig seine Fans. Die Katze sicherte RTLZWEI zur besten Sendezeit mal wieder sehr gute Quoten. So durfte sich der Sender über für eigene Verhältnisse hervorragende 3,7 Prozent Marktanteil insgesamt und 7,6 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen freuen. Im Vergleich zur Vorwoche steigerte sich das Erfolgsformat jeweils um 0,1 Prozentpunkte. Ba 20.15 Uhr waren 1,32 Millionen zuschauer dabei, davon 0,80 Millionen klassisch Umworbene. In der kommenden Woche dürfen sich dann zur besten Sendezeit «Die Wollnys» mit einem Corona-Spezial versuchen.Auch im Anschluss lief es noch gut für RTLZWEI.kam immerhin noch auf 5,6 Prozent Zielgruppen-Marktanteil und überzeugte immerhin 0,51 Millionen Umworbene zum Dranbleiben. Auch beim Gesamtpublikum waren noch durchschnittliche 2,8 Prozent drin. Am späten Abend kamauf leicht unterdurchschnittliche 2,6 Prozent insgesamt und 4,8 Prozent bei den Jungen.Für RTL war am zweiten Tag in Folge nicht viel zu holen. Die neue Ausgabebleib mit 1,23 Millionen werberelevanten Zuschauern und 11,8 Prozent Sehbeteiligung im Durchschnitt hängen, war damit aber immerhin etwas besser als in der Vorwoche. Überragende lasen sich die Zahlen auch beim Gesamtpublikum mit 2,72 Millionen Zuschauern und 7,9 Prozent nicht wirklich. Ein solider aber blasser Abend ging mitund 9,5 Prozent insgesamt, sowie 13,2 Prozent in der klassischen Zielgruppe zu Ende.